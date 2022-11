Le périnée féminin. Grossesse, continence, reconstruction, ménopause

Le périnée de la femme a longtemps été un sujet tabou, il reste méconnu. Il est pourtant d'une importance capitale au cours de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites. Mais le périnée féminin va bien au-delà de cette seule période, même si on en parle peu : l'enfance, l'adolescence, la vie de femme, la ménopause sont des époques de la vie au cours desquelles il est mis à contribution. A chaque étape existent des solutions face à des événements qui peuvent être invalidants et être vécus comme une véritable humiliation. Le professeur Deval, dans cet ouvrage, fait le tour des fonctions et des dysfonctionnements du périnée, et des solutions variées qui existent. Il y évoque la question de la grossesse et de l'accouchement, mais aussi ce qui est le plus souvent gardé sous silence : les fuites, les malformations, les transformations, les mutilations et leur réparation, la propreté de l'enfant... Un livre accessible, complet, ponctué d'anecdotes, de conseils, basé sur les derniers apports de la recherche médicale. Bruno Deval est professeur de gynécologie-obstétrique. Il est connu pour ses travaux innovants en chirurgie gynécologique, et notamment en chirurgie pelvienne reconstructrice. Il a publié près d'une centaine d'articles scientifiques et il a été récompensé par des prix à travers le monde.