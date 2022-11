Sois jeune et tais-toi. Climat, Chômage, Politique : Portrait d'une génération abandonnée

Salomé Saqué dresse le portrait lucide et documenté d'une jeunesse qui n'en peut plus qu'on l'accuse de tous les mots alors même qu'on lui lègue un monde impossible. Un pavé dans la mare du " Les jeunes, c'est plus ce que c'était " et un vent frais de reconnaissance et d'espoir pour une jeunesse qui en bave ! Un état des lieux des difficultés de la jeunesse aujourd'hui, confrontée à une crise écologique et socio-économique sans précédent, à laquelle on a confisqué tous ses rêves d'autonomie. Salomé Saqué, jeune étoile montante du journalisme, dirige le service Economie chez Blast, et chronique régulièrement sur le plateau de 28 minutes sur Arte ; elle est suivie par près de 150 000 personnes sur Twitter.