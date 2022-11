Et à la fin, on gagne

"Peu importent les crises : je suis prête à tout endurer pour protéger mes enfants. Quand l'unité vacille, j'oeuvre de mon côté pour les ramener à la raison. Tout ce que je demande, c'est que nous restions ensemble. Le clan Pogba. Je suis celle qui tiendra toujours bon, malgré les mauvais coups. Notre famille avant tout". Le football, Yeo Moriba ne vit que pour ça. Repérée au début des années 1980 par l'un de ses professeurs, elle devient vite capitaine de l'une des premières équipes féminines de Guinée. Une période dorée qui s'achève lorsque des troubles politiques secouent le pays. Bientôt la jeune femme se marie et déménage loin de sa terre et des siens. En banlieue parisienne, une autre vie commence, jalonnée d'obstacles et de difficultés. Devenue mère célibataire de trois garçons, Yeo tient bon. Les jeunes Florentin, Mathias et Paul Pogba vouent eux aussi une passion sans faille au ballon rond. Dans les pas de leur mère, ils deviendront de grands joueurs internationaux. Le cadet de la famille, Paul, va même remporter la Coupe du monde en 2018 avec l'équipe de France. Entre l'Afrique et l'Europe, Yeo Moriba raconte sa trajectoire singulière, celle d'une mère courage capable de tout supporter pour ses enfants.