Louis XV. Les passions d'un roi

Le 15 juin 1722, durant l'intermède de la Régence commencé au décès de Louis XIV le 1er septembre 1715, la cour revenait à Versailles et Louis XV, alors âgé de 12 ans, retrouvait les lieux qui avaient bercé sa première enfance. Quelques mois plus tard, le 25 octobre, le jeune roi était sacré à Reims, ouvrant un long règne de plus de cinquante ans qui vit l'affirmation du modèle culturel et artistique français sur le reste de l'Europe, mais également l'émergence de mouvements impulsés par les pensées des philosophes des Lumières qui trouvèrent leurs conclusions dans la Révolution française.