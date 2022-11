La boutique extraordinaire de Nicodème Tome 1 : Le tombeau de Pharaon

Axel et Mina sont envoyés chez leur grand-oncle Nicodème suite à la mystérieuse disparition de leur mère. Le vieil homme grincheux et un peu loufoque tient une étrange boutique de jouets anciens. Un soir, Axel enfreint l'unique règle du musée et attrape un chat en bois. Aussitôt, lui et sa soeur sont transportés aux confins de l'Egypte antique, dans une aventure incroyable qui les mène jusqu'aux profondeurs de la célèbre pyramide de Khéops.