Elle regarda vers l'horizon et les champs chatoyèrent à travers ses yeux embués. Les larmes qu'elle retenait jaillirent enfin. Le lopin de tournesols oublié, enseveli sous les mauvaises herbes, lui souriait. L'endroit secret partagé avec Alina. Le Palais des Soleils. En dépit de tout, ses fleurs luttaient pour pousser, pour vivre, pour s'élever parmi les ruines de leur terre, et inexplicablement, refleurissaient toujours pour elle. En 1929, la jeune Katya vit heureuse avec sa famille et imagine un bel avenir avec Pavlo, son amour de toujours. Lorsque les militants de Staline arrivent dans son village, ils sont vivement incités à participer à l'agriculture collective. Mais rapidement, ceux qui osent s'élever contre le système disparaissent et chaque lendemain semble dès lors incertain. La résistance a un prix, et tandis que la famine s'empare des campagnes, la survie semble plus un rêve qu'une possibilité... Soixante-dix ans plus tard, une jeune veuve découvre le journal écrit en ukrainien de sa grand-mère, qui va révéler les secrets, longtemps enfouis, du sombre passé de sa famille. Sous les soleils de Kyiv est à la fois un roman sur la résilience et sur l'amour mais aussi un témoignage poignant de cette tragédie vécue par les Ukrainiens connue sous le nom de l'Holodomor. " Erin Litteken signe un premier roman d'une très grande puissance. L'histoire dramatique de l'Ukraine fait cruellement écho à la crise actuelle et, à chaque page, l'esprit ukrainien brille, résiste, sans jamais se briser. C'est une lecture fascinante ! " Kate Quinn