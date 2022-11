Eurêka. L'histoire de 36 découvertes et inventions qui ont transformé nos vies

Une histoire insolite des sciences comme vous ne l'avez jamais lue ! Qui a eu cette idée folle d'aller découvrir le bout du monde, d'inventer une machine à vapeur circulant sur des rails, de penser le concept du zéro ou d'observer la face cachée de la Lune ? Comment toutes ces idées et explorations novatrices, allant de l'infiniment grand à l'infiniment petit et du pratique au conceptuel, ont-elles pris forme et se sont-elles diffusées ? Quel rôle ont joué ces grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité et encore aujourd'hui dans nos vies ? Adapté du podcast à succès " Eurêka ! " sur France Culture, ce livre retrace les itinéraires souvent tortueux et étonnants de 36 grands bouleversements scientifiques et techniques qui ont changé notre façon de voir, de mesurer et d'habiter le monde. Entre errances et coups de génie, Eurêka ! ouvre la voie à des trésors d'intelligence, parfois de folie, dont on ne mesure plus forcément la portée, ni les efforts nécessaires pour les faire aboutir. Un peu d'admiration et d'émerveillement, cela ne peut pas faire de mal !