Mon amie des ténèbres Tome 8

Une petite fille dont on se moque. Un petit garçon qui la pousse hors de sa coquille. Une nouvelle année commence, avec de nouveaux camarades de classe. Le jour de la rentrée en sixième, Nishimura est prise d'angoisse. Et si elle n'était pas dans la même classe que Takada ? Elle voit arriver Umi, Hino, Kasahara... Mais où est la personne avec laquelle elle a le plus envie de partager cette année scolaire ? Quelque temps plus tard, Nishimura rencontre une fille de son âge, Sora Inada, grande fan du jeu vidéo Fairy Crossing. Elle apprend avec surprise qu'elles sont dans la même classe, mais Inada ne vient plus depuis un an. Nishimura se demande si elle n'était pas harcelée, elle aussi...