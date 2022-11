Blissful Land Tome 5

Tibet, XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. Le grand jour approche pour les fiancés Kang Zhipa et Moshi Lati, même si, de la cuisine de fête aux costumes traditionnels, il reste beaucoup à faire avant la cérémonie de mariage, d'autant que le frère de Lati vient observer la situation. Mais pour les deux mariés, rien ne compte plus que d'offrir un moment de bonheur à leur famille, leurs amis et leurs voisins...