Le père Noël est mort. Un conte pour les fêtes

Dans ce livre à mi-chemin entre le conte de Noël illustré (et décalé ! ) et la bande dessinée, Zerocalcare revient avec humour sur la dure réalité des conditions de travail des lutins dans l'usine du Père Noël, qui se détériorent dès lors que le père Noël meure et que les appétits capistalistiques se réveillent pour prendre la main sur la rentable entreprise.