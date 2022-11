Martyrs et Résistants. Des prêtres bretons dans la tourmente révolutionnaire

Procès expéditifs, guillotine, chasse aux prêtres, déportation, prisons mortifères entraînent la mort de près de 600 ecclésiastiques en Bretagne. Carrier à Nantes, Brutus Magnier à Rennes, Prieur de la Marne à Brest, Quimper et Vannes sont les persécuteurs les plus actifs, et ils font des émules ! Ils trouvent pourtant en face dEeux une population unanime pour défendre les "bons prêtres" . LEauteur raconte non seulement lEhistoire des martyrs qui trouvèrent la mort sur lEéchafaud, dans les noyades de Nantes et les forêts de Guyane, mais aussi celle des "résistants" , ces prêtres qui vont tenter dans un premier temps de dialoguer avec les révolutionnaires avant de rejoindre la clandestinité, ils seront les véritables athlètes du Christ au plan spirituel, mais aussi au plan physique ! Il choisit aussi de raconter les vies très diverses dEun grand nombre de réfractaires aux caractères et aux destinées très différentes, ainsi que des anecdotes issues souvent de la tradition orale.