Là haut, pister les traces d'animaux

Trace leur route ! De belles photos, de belles illustrations, des textes simples, pour faire découvrir les traces que les animaux laissent dans la nature. Les empreintes dans la neige, les excréments, les reliefs de repas, des plumes, du poil, des cornes. . . sont autant de signes de la présence de ces animaux cachés non loin de nous mais si difficiles à apercevoir. Comme les ouvrages précédents, deux personnages, Agathe et Momo sont présents au fil des pages. Ils commentent les scènes comme pourrait le faire un jeune lecteur. Un joli livre pour stimuler l'imagination des enfants et les éveiller au monde passionnant des animaux de la montagne.