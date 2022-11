Iron Man et Spider-Man font équipe pour une mission hors du commun. Tandis qu'ils sont au Japon pour assister à un évènement gaming, ils rencontrent Reijiro Kaioh, le PDG d'une société de jeux de cartes à collectionner qui s'arrachent dans le monde entier. Il est venu présenter une nouvelle machine révolutionnaire. Mais il semblerait que ses intentions ne soient pas aussi bienveillantes qu'il veut le faire croire. Fini de jouer ! Nos deux super-héros gamers vont sortir leurs costumes ! Secret Reverse met à l'honneur un duo de choc : Iron-man et Spider-man, deux des plus grandes icônes Marvel. Sous la plume de Kazuki Takahashi, auteur de Yu-Gi Oh, ce one-shot signe une nouvelle collaboration entre la célèbre maison d'édition des super-héros et le Jump. Takahashi nous offre un récit qui plaira autant aux lecteurs de comics qu'à ceux qui ont grandi avec l'âme des cartes.