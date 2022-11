Hulk Tome 1 : L'écrasonaute

L'incontrôlable rage de Hulk a atteint de nouveaux sommets, et personne n'est équipé pour y faire face, pas même les Avengers. Mais est-ce vraiment de Hulk dont les gens doivent avoir peur, ou nous manque-t-il un élément essentiel de l'énigme qu'est le Géant Vert ? Cette série signe un nouveau départ pour Bruce Banner, son alter ego... et pour l'univers entier. Donny Cates est l'un des plus talentueux et des plus dynamiques scénaristes de la nouvelle vague d'auteurs Marvel. Après avoir donné une nouvelle énergie aux univers de Venom, des Gardiens de la Galaxie et de Thor, voici qu'il reprend les rênes de la vie de Hulk après le très apprécié Immortal Hulk d'Al Ewing. Il est accompagné au dessin par le populaire Ryan Ottley (Invincible, Amazing Spider-Man).