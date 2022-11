Lone Wolf & Cub T05 - Edition prestige

Séparés pour la première fois de leur vie, Ittô Ogami et son fils Daigorô doivent continuer leur chemin chacun de leur côté. Désormais livré à lui-même, le garçon doit trouver un moyen de survivre tout en suivant le modèle de son père qui ne compte jamais sur la charité d'autrui. De son côté, le loup solitaire part sur les traces de son fils et prend le risque de se faire localiser par son ennemi, Retsudô Yagyû. Cette série culte au Japon a également connu un immense succès aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs Frank Miller qui a dessiné les couvertures américaines. Magistralement illustré par Goseki Kojima et raconté par Kazuo Koike, ce récit palpitant de plus de 8000 pages dépeint les traditions et la culture japonaise et décrit avec justesse la brutalité des luttes politiques du Japon du XVIIe siècle. Bien que longue, l'intrigue n'est jamais lassante, les auteurs réussissant l'exploit de la renouveler sans cesse. Le titre du talentueux duo a été adapté à de nombreuses reprises en films, pièces de théâtre et séries télévisées.