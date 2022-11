Réussir le Linguaskill Business en 25 étapes. Méthodologie, astuces, exercices corrigés

Cet ouvrage a pour but de proposer une me?thode a? ceux qui pre?parent le test "Linguaskill Business" pour valider un niveau CECRL en anglais. Il se compose de listes de vocabulaire indispensables pour re?ussir le test ainsi que de courts rappels sur des points de grammaire essentiels. Chacune des 25 e?tapes propose une astuce pour mieux se pre?parer a? passer le test ainsi que des exercices types pour s'entrai?ner. Les sujets aborde?s dans les diffe?rentes activite?s sont varie?s mais toujours lie?s au monde anglophone des affaires et les niveaux de difficulte? sont donne?s a? titre indicatif. Les textes utilise?s dans les compre?hensions orales et les transcriptions des documents audios sont traduits en franc?ais pour permettre d'e?largir son vocabulaire au-dela? des listes fournies. Les fichiers mp3 sont te?le?chargeables sur le site de l'e?diteur ainsi que les listes de vocabulaire pour faciliter les apprentissages (cre?ation de flashcards, personnalisation des listes, ...). Enfin, l'organisation par "e?tapes" permet de repartir les apprentissages en fonction des besoins de l'apprenant.