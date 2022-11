Miles Morales : The Ultimate Spider-Man

Quand le Peter Parker de l'univers Ultimate tombe, le monde a besoin d'un Spider-Man, c'est alors que Miles Morales intervient ! Mais quel est le secret de ses pouvoirs ? Réussira-t-il à les maîtriser avant que le Scorpion ne fasse des victimes ? Miles apprend par ailleurs la vérité sur son oncle Aaron et Captain America vient lui demander de participer à une guerre ! Vous avez aimé les MARVEL OMNIBUS consacrés à Ultimate Spider-Man ? L'aventure continue avec Miles Morales et Brian Michael Bendis au scénario. Un héros qui revient sur le devant de la scène avec la sortie l'année prochaine de de Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part one).