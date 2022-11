Invertébrés marins. Milieux de vie et diversité

Ce livre, consacré au vaste monde des invertébrés marins, est le fruit de 30 années passées à enseigner les sciences zoologiques à l'université de Lille et à explorer le monde en plongée sous-marine. Il aborde l'ensemble des embranchements d'invertébrés marins y compris ceux rarement ou jamais enseignés au cours du cursus universitaire classique et tient compte des données les plus récentes concernant la classification de ces organismes. Chaque embranchement est abordé sous l'angle de la morphologie, de l'anatomie, de la physiologie, de la biologie du développement et de la systématique. Par ailleurs, les différents embranchements sont replacés dans un contexte phylogénétique. Ce livre s'intéresse également aux différents milieux de vie occupés par les invertébrés marins. Ecrit principalement pour les étudiants de licence universitaire et à ceux inscrits en master Sciences de la mer parcours Océanographie Biologique ou en master Biologie des Organismes et des Populations, il intéressera également les étudiants qui préparent le CAPES ou l'Agrégation de la section Sciences de la Vie et de la Terre et ceux en classe préparatoire BCPST. Il sera également utile aux enseignants voulant avoir une vision globale de la biodiversité des invertébrés marins. Enfin, il pourra également intéresser les plongeurs " bio ", les naturalistes au sens large et les amoureux de la mer.