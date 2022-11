Après la catastrophe. Quand la nature renaît

Ce livre documentaire évoque l'équilibre dynamique perpétuel (ou déséquilibre permanent) dans lequel se trouve le monde vivant, abordant l'écologie des milieux sous l'angle des perturbations. Il s'agit de comprendre ces perturbations, comment les organismes les affrontent et comment leurs communautés s'organisent dans l'espace et le temps. L'occasion d'aborder les concepts de stratégie adaptative, de résistance et de résilience. Ce livre dresse les portraits de différents types d'écosystèmes où la vie est revenue après perturbation (forêt, mangrove, tourbière, récif corallien...).