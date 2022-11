Panorama Hors-série N° 2, novembre 2022 : Vivre la gratitude

Ce magazine vous propose d'approfondir le thème de la gratitude à travers des interviews, des outils, des témoignages, des portraits de chrétiens mais aussi des images inspirantes et des beaux textes. Retrouvez dans ce hors-série de 100 pages : Un grand entretien avec Nikos Aliagas, animateur vedette de la télé, orthodoxe, fils de migrants grecs. Un entretien fictif avec Hildegarde de Bingen, incroyable Allemande du XIe siècle aux multiples talents : mystique, illustratrice, compositrice, diététicienne, herboriste ... et sainte ! Cinq personnalités expliquent dans cinq chroniques ce que la citation de saint Paul " Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? " leur inspire : Augustin Paluel-Marmont, créateur d'entreprise (Michel et Augustin) ; Karima Berger, écrivain, mystique musulmane ; Hélène Bonhomme, protestante évangélique, fondatrice des Fabuleuses au foyer ; Alexandre Siniakov, prêtre orthodoxe et éleveur de chèvres, et Carolyn Carlson, chorégraphe mondialement célèbre. Une série de portraits de chrétiens ayant vécu la gratitude durant les 2000 ans d'histoire de l'Eglise, du Burundi jusqu'aux Etats-Unis, de Sainte Rita, l'italienne, au franciscain Eloi Leclerc, en passant par... Jean-Sébastien Bach. Un parcours pour vivre la gratitude en 30 jours. Un dossier psy sur cinq témoignages de vies boostées par la gratitude, avec le regard d'une coach qui donne des clés pour graver la gratitude dans sa vie.