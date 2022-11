Balvenie Castle

John Stewart, comte d'Athol et farouche guerrier écossais, est furieux. Ses terres sont systématiquement pillées et ses gens rançonnés par un ennemi qui demeure introuvable : Adam des Glens. Un jour, sa mère lui avoue que ce mystérieux bandit est son frère bâtard qui estime avoir autant de droits que lui sur le domaine. S'il veut le contrer, John n'a qu'une solution : se marier et avoir un héritier. Le temps presse. Pourquoi ne pas choisir Catherine Percy, venue se placer sous sa protection après avoir fui les sbires de Henri VIII ? Mais la jeune fille refuse tout net cette union. Qu'importe l'accord de cette entêtée, John entend la soumettre sans attendre et se glisse dans son lit !