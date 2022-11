Les MacKenzie

Beth Ackerley, veuve depuis peu, mène désormais une vie indépendante et vient de se fiancer avec un jeune notable. Un soir, elle fait la connaissance du plus jeune des frères Mackenzie, Ian, qui a passé plusieurs années à l'asile où son père l'a fait enfermer. Entre ses éclairs de génie et ses périodes de mutisme, tout le monde le trouve un peu inquiétant. Il apprend à Beth les moeurs dissolues de son fiancé. Trahie, la jeune femme part pour Paris où elle est étonnée de recroiser Ian. Charmée, elle pourrait bien perdre la tête pour cet excentrique si séduisant.