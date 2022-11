Les Hathaway. Tomes 1 et tome 2

Londres, 1848. La famille Hathaway est composée de quatre filles et d'un garçon. A la mort de leurs parents, Leo, Amelia, Winnifred, Poppy et Beatrix, ainsi que l'énigmatique Merripen, homme à tout faire, se réfugient dans le Hampshire. Après une déception amoureuse, Amelia n'espère plus se marier, d'autant qu'elle est devenue le pilier de la famille. Et quelle famille ! Son frère Leo sombre dans la débauche, sa soeur Winnifred a une santé fragile. Quant aux deux benjamines, il va falloir leur trouver un mari pour assurer leur avenir. Mais sa rencontre avec Cam Rohan, un homme déroutant et inclassable, ni gentleman ni canaille, va bouleverser ses certitudes.