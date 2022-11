Un coeur sous le gui. Un délicieux Noël ; Un amant à conquérir

Un délicieux Noël, Tracy Madison Rachel est folle de joie : elle va passer Noël dans le village où elle a vécu tant de moments heureux... Mais ce Noël sera encore plus magique, car elle sera avec son fiancé Andrew. Hélas, c'est sans compter Cole, son ami d'enfance. Près de Cole, son coeur s'emballe, son corps frémit. Et si, finalement, Andrew n'était pas l'homme de sa vie, comme elle s'évertue à le croire ? Un amant à conquérir, Tracy Madison Partir. C'est ce qu'Haley devrait faire. Comment Gavin ose-t-il la chasser, alors qu'elle est venue lui proposer son soutien ? Bourru, sauvage... Et pourtant la force qui émane de lui la séduit. Que faire ? Peut-elle vraiment l'abandonner ? Impossible. Car son intuition lui dit que derrière sa méfiance et sa fierté cet homme solitaire cache un coeur tendre et brûlant. Un coeur qu'elle a très envie de découvrir... Romans réédités