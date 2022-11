Indians ! - vol. 01 - édition spéciale. L'ombre noire de l'homme blanc

Les plus grands auteurs de BD Western réunis autour de l'histoire du peuple indien. En 1823, la cour suprême des Etats-Unis d'Amérique déclare : " Le droit de conquête s'acquiert et se maintient par la force. " Tout est dit... Entre 1778 et 1871, plus de 370 traités sont signés avec les tribus indiennes, puis bafoués, trahis par le gouvernement américain. En quatre siècles de colonisation, entre les massacres et les maladies propagées par les colons, on estime que plus 14 millions d'Amérindiens ont été tués. En 16 histoires, Go West Indians retrace les épisodes sombres de la conquête de l'Ouest, ceux du génocide des peuples autochtones.