La naufragée du Viking

Orcades, Ecosse, Xe siècle A tout juste dix-huit ans, et alors qu'il est en pleine partie de pêche dans la rivière, Thorfinn découvre avec effroi un corps dans les eaux noires du loch. Par chance, il parvient à sauver de justesse l'inconnu faible et amaigri grâce à l'aide de la guérisseuse du village. Mais quelle n'est pas sa surprise quand il apprend qu'il s'agit en fait d'une jeune chrétienne répondant au doux prénom d'Yse ! Si le jarl apprenait son existence, il la réduirait aussitôt au rang d'esclave. Or, Thorfinn n'a aucune envie de la voir soumise à son chef... Déchiré entre sa loyauté à l'égard de son jarl et l'attachement qu'il ressent déjà envers sa protégée, Thorfinn décide de cacher la jeune fille aux yeux du monde...