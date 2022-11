Olympus Tome 4 : Luke Devereaux

Rien n'est plus fort que l'amour. Dès son enfance, Blair a vu son monde bouleversé par sa rencontre avec son âme soeur. Elle a su quand leurs regards se sont croisés que Luke, métamorphe alpha au caractère bien trempé, serait son véritable compagnon. Avant Blair, l'esprit de Luke n'était que noirceur. Elle est désormais tout pour lui. Des années plus tard, il est presque temps pour eux de célébrer leur union, mais les parents de Blair s'y opposent. Et ils ne sont pas les seuls... Tapi dans l'ombre, un homme autrement plus dangereux s'intéresse à la jeune femme, et il est prêt à tout, y compris à tuer, pour la posséder... Dans l'univers de La Meute du Phénix et La Meute Mercure