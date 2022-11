Un chalet pour s'aimer ; Ce rancher si troublant

Un chalet pour s'aimer, Brenda Jackson Persuadée qu'il l'avait trahie, Leslie s'est tenue éloignée de Sloan durant dix longues années. Or maintenant qu'elle connaît son erreur, elle n'a qu'une envie : le revoir ? ! Alors que, le coeur battant, elle vient le trouver pour lui demander de sauver son entreprise, Sloan laisse éclater sa rancoeur : il l'aidera à la condition qu'elle passe une semaine avec lui dans son chalet isolé. Une proximité que Leslie redoute, car elle pourrait raviver entre eux la flamme du désir... Ce rancher si troublant, Joanne Rock Enfin ? ! Après des mois d'enquête, Sierra a retrouvé le père du bébé abandonné à Royal ? ! Colt Black, un rancher très séduisant, est le premier surpris par sa paternité. Aussi Sierra accepte-t-elle de lui prêter secours, quand il lui demande d'emménager chez lui pour l'aider à s'occuper de son fils. Mais cette cohabitation se révèle vite dangereuse pour son coeur, en raison des sentiments qu'elle sent naître pour Colt et son enfant...