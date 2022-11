5 filles 5 histoires. Les origines des Kinra Girls

5 histoires à dévorer pour faire le tour du monde et découvrir Kumiko, Idalina, Naïma, Rajani et Alexa avant qu'elles entrent à l'académie Bergström, se lient d'amitié... et qu'elles deviennent les Kinra Girls ! Kumiko est japonaise. C'est une peintre talentueuse qui aime aussi la photo et la mode. Idalina est espagnole. Elle joue de la guitare et chante merveilleusement bien. Naïma est afro-américaine. Le cirque est sa passion. Rajani est indienne. Ce qu'elle aime, c'est danser. Alexa est australienne. Elle est inséparable de son cheval Belize.