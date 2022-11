La saison des surprises ; L'infirmière de Central Park

Série "Le projet Noël" - Tome 1 & 2 / 4 Pour l'équipe du Kensington Hospital, Noël sera synonyme de voyage et de passion ! La saison des surprises, Ann McIntosh Une nuit inoubliable avec un inconnu, c'est la folie que s'offre Chloe avant son départ pour la Jamaïque. Mais, alors qu'elle arrive sur l'île paradisiaque pour y effectuer une mission au sein de l'hôpital local, quelle n'est pas sa surprise d'y rencontrer le Dr Sam Powell - son amant d'une nuit ! Plus incroyable encore, elle attend un enfant de lui... L'infirmière de Central Park, Deanne Anders Lorsque le Dr Scott Thomas apprend qu'il est muté au Brooklyn Heights de New York pour la période des fêtes de fin d'année, sa première pensée va à l'infirmière Felicity. Autrefois tous deux se sont follement aimés, avant qu'un drame les sépare. Maintenant qu'ils se retrouvent dans la même ville, et dans le même hôpital, Scott a-t-il une chance de reconquérir Felicity ? Après tout, Noël est réputé pour ses miracles...