"Sois heureux un instant, cet instant c'est ta vie" . Remède à tous nos états d'âmes, la lecture des Quatrains d' Omar Khayy m est une joie dont on ne se lasse pas. Le poète perse du XIe siècle appelle aux plaisirs simples, aux soirées amicales faites d'ivresse, de musique et de danse. Une ode à la liberté toujours aussi lue, citée et adorée dans le monde entier.