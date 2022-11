Romans noirs. Robe de marié ; Cadres noirs ; Trois jours et une vie ; Le serpent majuscule

Robe de marié, Cadres noirs, Trois jours et une vie, Le Serpent majuscule. Quatre fictions indépendantes, quatre univers contrastés, quatre tonalités stylistiques. Dans tous, la faute commise ou l'injustice subie agit comme une bombe à retardement. Une mécanique de précision. Le choc en retour sera terrible : folie, vengeance, meurtre. Méfiez-vous des déclassés, des rejetés, des persécutés. Ils n'oublient rien. Les mordus du genre y trouveront leur compte de vérités cachées, d'investigations, de révélations. Les autres y liront du Lemaitre chimiquement pur. Tonino Benacquista Lauréat du prix Goncourt 2013 avec Au revoir là-haut, Pierre Lemaitre est considéré, en France et à l'étranger, comme l'un des plus grands romanciers français. PREFACE DE TONINO BENACQUISTA.