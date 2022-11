L'amour de la lecture

"Se souvenir, c'est vivre, aimer, penser une seconde fois - en mieux. Et si lire, c'était aussi se souvenir ? Mais de quoi ? Le passé réserve bien des surprises... On apprend tout dans un livre, sauf à mentir. On y découvre qu'aimer, c'est apprendre à lire. Et que lire, c'est apprendre à aimer". Frédéric Ferney est l'auteur de La Comédie littéraire ; Eloge de la France immobile ; Renoir, roman. Il a écrit des pastiches, une vie rêvée de Winston Churchill et des essais consacrés à Proust, Aragon, Oscar Wilde ou Cendrars, mais aussi à Picasso, Rodin et Matisse.