Une histoire de feu et de sang

Game of Thrones est la série de tous les records : qu'on l'apprécie ou pas, elle a suscité un engouement public et médiatique qu'on ne peut ignorer. Ni la saga romanesque de G. R. R. Martin ni la série de HBO ne sont des fictions "historiques" , mais toutes deux utilisent l'histoire, en particulier médiévale. Derrière les dragons et les batailles, les images et les symboles, c'est une certaine vision de l'histoire qui est mise en scène, un Moyen Age fait de feu et de sang, qui apparaît comme l'envers sombre de notre société. C'est ce Moyen Age réel et fantasmé, glorifié et redouté, que ce livre entend révéler et décrypter. Quelle histoire forgeons-nous ? A quelle histoire croyons-nous ? Et qu'est-ce que cela dit de nous ?