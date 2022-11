L'aventure du Suaire court sur plusieurs siècles, dans plusieurs pays : au XIVe siècle, dans un monastère en France, le Suaire est peint dans le contexte de la grande peste qui ravage l'Europe ; il est photographié au XIXe siècle à Turin, au moment où se déclenche la guerre civile ; au XXIe siècle, aux Etats-Unis, il est le sujet d'un film sur Jésus alors que montent les intégrismes et que l'extrême droite se déchaîne sous la présidence de Donald Trump. Trois personnages, à trois époques différentes, traversent le temps et l'espace. Leur histoire est celle d'une passion amoureuse dont le Suaire dit "de Turin" est à la fois l'enjeu et l'emblème.