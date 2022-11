Roméo et Juliette. La pièce éternelle de Shakespeare sublimée par les dessins d'Aline Zalko

Les dessins d'Aline Zalko donnent vie aux mots de Shakespeare dans une très belle édition ! La pièce intemporelle de Shakespeare, tragique récit de la passion amoureuse des jeunes amants de Vérone, réunis dans la mort pour toujours... Aline Zalko met en images le chef-d'oeuvre de Shakespeare et lui donne chair en déployant sa palette : couleurs de sang et de feu côtoient les bleus lunaires et rêveurs...