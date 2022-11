Rosewood Chronicles Tome 5 : Princesses pour toujours

L'affrontement final entre Leviathan et les princesses se prépare, et pour la première fois, le trio de Rosewood se retrouve séparé. Sous sa véritable identité, Ellie tente d'être à la hauteur de son nouveau rôle. Lottie, de retour à Rosewood, est plus déterminée que jamais à arrêter Claude. Jamie enfin, écoeuré par les mensonges de la famille royale, rejoint son père pour occuper la place qui lui revient : celle du prince héritier de Maradova. Mais Leviathan est déjà aux portes du palais...