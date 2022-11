Père et fille T01

Dur dur d'être un père à la cool avec une future ado... Et inversement ! C'est pourtant le quotidien de Chihiro, père célibataire, et Shima, sa fille en première année de collège. Pourquoi la jeune fille est-elle de plus en plus agacée par les faits et gestes de son père ? Est-ce parce qu'elle est entrée dans sa puberté ? Est-ce qu'elle est juste capricieuse ? Ou bien... est-ce parce que son père croit toujours être un beau gosse ? ! Une chronique bienveillante sur les liens père-fille et la monoparentalité !