Le Petit Sapin

En pleine forêt, un petit sapin ne rêve que d'une chose : grandir le plus vite possible pour découvrir la ville où ses compagnons sont transportés chaque année. Un jour, le voilà devenu suffisamment grand et beau pour être coupé et emmené à son tour. Il peut enfin profiter de la magie de Noël. Mais ce moment de joie passe bien vite, et le voilà relégué au grenier...