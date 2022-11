La cave en 300 vins

Collection entièrement revue et mise à jour. Vous aimez le vin, vous avez envie d'acquérir de bonnes bouteilles et, pourquoi pas, de constituer une première cave, mais les guides d'achat vous semblent trop experts ? Hachette Vins a sélectionné pour vous les "bons plans" et les meilleurs rapports qualité-prix pour vous initier sans complexes. CHOISIR LE VIN PAR LA COULEUR Un classement par couleur et type - rouges, blancs secs, blancs doux, rosés, effervescents, vins doux naturels - pour chaque grande région viticole CHOISIR LE VIN PAR LA GARDE Les vins à boire jeunes, les vins de moyenne garde et ceux de longue garde. LES BONS PRODUCTEURS À CONNAÎTRE Reposant sur l'expertise des auteurs du Guide Hachette des Vins, une sélection des producteurs réguliers en qualité, valeurs sûres, avce des recommandations de cuvées et des indications de prix et de garde. ORGANISER ET GÉRER SA CAVE Des conseils pour aménager votre cave selon votre capacité de stockage et vos goûts, une initiation aux millésimes, à la dégustation, aux cépages et aux grandes régions viticoles pour choisir les bouteilles qui vous conviennent.