L'amitié dans la Bible - Audiolivre MP3. L'enseignement d'un bénédictin

Curieusement, à notre surprise à tous, l'amitié n'est pas un thème biblique central. Bien des encyclopédies qui traitent de toute la Bible n'ont pas, comme porte d'entrée : "l'amitié" , "die Freundschaft" , "Friendship" ! Et si l'on se concentre sur le mot comme tel, on ne le retrouve que rarement. Ainsi dans tout le Second Testament le mot grec philia qui dit justement "amitié" , n'apparaît qu'une seule fois et encore dans un sens avant tout péjoratif : "Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est inimitié contre Dieu" (Jc 4, 4)! Mais l'absence du mot ne signifie pas encore l'absence de la réalité! Ce fut pour moi une recherche passionnante d'examiner d'abord dans le Premier Testament, puis dans le Second tout ce qu'on vit et pratique comme amitié. Qu'en pensent les prophètes, les sages, les milieux sacerdotaux ? Comment Paul, Luc, Jean s'y retrouvent-ils ? Et Jésus lui-même ?