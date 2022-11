Bienvenue chez les Loud Intégrale

Tout d'abord, rejoignez Lincoln et ses soeurs pour explorer "Les Nombreux Visages de Lincoln Loud". De Clincoln McCloud to Ace Savy, l'homme avec le plan fait tout ! Ensuite, trouver la réponse à l'éternelle question, "Qui est le plus Bruyant ? ". Le bruit ne s'arrête pas ici. Lincoln doit découvrir ce qui est arrivé à sa paire de sous vêtements porte-bonheur manquante dans "L'Affaire des Tiroirs Volés" ! De plus, dirigez-vous vers la grande ville pour un peu d'amusement de Casagrandes avec Ronnie Anne, Bobby Santiago, et toute leur famille élargie ! Avec plus de 150 pages de bandes dessinées !