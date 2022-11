Dans un monde idéal

"Tant qu'on n'a pas touché du doigt la réalité de ce cauchemar, on ne sait rien. On devine. On imagine. Et on passe son chemin". Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s'engage à l'aider coûte que coûte. DU FILM AU ROMAN : Ce roman constitue véritablement un hors-champ et raconte ce que le film ellipse : l'histoire de Joko, mais aussi celle de Lili, la fille de Gabrielle. Jusqu'au divorce de ses parents, Lili a grandi à Marseille, menant une vie heureuse, confortable et protégée des tragédies du monde. Joko, lui, a vécu exactement l'inverse : il a dû quitter la Guinée-Conakry, son pays natal, qui ne lui offrait aucun avenir, traverser l'Afrique et gagner l'Europe, en solitaire. Lili et Joko ont tous les deux quinze ans et aucune raison de se rencontrer, si ce n'est qu'un soir, à la frontière italienne où la jeune fille vient de s'installer avec sa mère et son frère, la voiture manque percuter ce jeune migrant qui tente d'échapper à la police. C'est le début d'une course contre la montre pour lui sauver la vie.