Ski de randonnée Hautes-Pyrénées. 128 itinéraires

Le guide de référence pour tous les adeptes du ski de montagne désireux d'aller poser leurs spatules sur les pentes et sommets de ce secteur majeur des Pyrénées. 128 itinéraires de randonnée à skis de tous niveaux sur l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées. Découvrir la montagne à skis l'hiver et au printemps réserve des moments inoubliables, c'est pourquoi cette activité connaît un réel essor depuis de nombreuses années. Et de nouveaux pratiquants attirés par une pratique authentique et respectueuse du milieu montagnard loin des remontées mécaniques. Cet ouvrage, véritable bible sur le secteur, regroupe les 128 itinéraires décrits par Frédéric Cabot dans les deux précédents guides. Tracés sur photos, niveau de difficulté, orientation des versants, période favorable, limites d'enneigement et descriptifs précis... tout y est pour des séries réussies !