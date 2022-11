Petit Futé Tahiti - Polynésie. Edition 2023

Si Tahiti a tant séduit, si le mythe de l'île paradisiaque a tant été vanté par les écrivains, artistes et penseurs de tout temps et que le rêve persiste encore, c'est tout simplement parce que la nature polynésienne est de toute beauté avec ses paysages, lagons, montagnes, coraux et fleurs... Véritable "Mecque" des plongeurs, la Polynésie et ses cinq archipels (les îles Marquises, les îles Australes, les îles Gambier, et les îles de la Société, constituées des îles "du Vent" et "Sous-le-Vent") possèdent bien d'autres atouts. Chaque île devient ainsi l'objet de formidables visites, où les traditions polynésiennes sont remémorées par ses marae, anciens lieux de culte extérieurs, et où une multitude d'activités à pied, à vélo ou à cheval est possible. A l'écart des grandes messes touristiques, ouvrez grand vos oreilles et partez à l'écoute d'une fascinante population locale. Ici, le monde palpite à la vitesse du pas humain.