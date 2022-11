Guide Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Edition 2023

Saint-Martin vous séduira par sa diversité culturelle, l'île étant séparée en deux parties, un côté français et un côté hollandais. De multiples nationalités s'y côtoient, garantissant aux visiteurs un dépaysement total, tant pour les rencontres que pour l'oreille qui capte au gré des balades du français, du créole, du néerlandais, de l'anglais, de l'espagnol, etc. Saint-Barthélemy se distingue quant à elle par son tourisme élitiste. Ce petit caillou de 25 km attire depuis longtemps les stars du show-biz international et les nantis en quête d'exotisme et d'intimité. Les hôtels de luxe, les magnifiques villas s'égrènent le long de la côte, toujours à l'abri des regards indiscrets. L'île est entourée de plages paradisiaques, invitation à une oisiveté absolue. Osez Saint Barth et Saint-Martin !