20th Century Boys Tomes 1 et 2 : Coffret. Edition collector

Kenji est un commerçant lambda qui a repris le magasin familial. La police vient un jour l'interroger sur la disparition de la famille de l'un de ses clients. Le seul indice est un mystérieux symbole dessiné à côté d'une porte. Kenji ne se sent pas particulièrement concerné, jusqu'au jour où Donkey, un ami d'enfance, lui demande s'il se souvient de ce symbole. Kenji explore alors la vie de Donkey, son passé et celui du groupe d'amis dont il faisait partie dans sa jeunesse. Il découvre bientôt l'existence d'une organisation clandestine que dirige l'énigmatique Ami et qui utilise le symbole lié au passé de Kenji comme signe de ralliement. Une série qui n'est plus à présenter ! Ce thriller passionnant s'est vu décerner le prix des éditions Kodansha, fait rarissime puisqu'il était publié par un autre éditeur. En France, le manga de Takashi Nagasaki et Naoki Urasawa a reçu le prix du meilleur scénario Angoulême 2004 et a été couronné d'un Japan Expo Awards en 2008. Cette nouvelle édition bénéficie de pages couleur, d'une traduction revue, d'une fin inédite qui reprend la conclusion de l'adaptation en film de 20th Century Boys et d'un marque-page offert avec chaque tome.