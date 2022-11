Minecraft La BD Officielle : Les Witherables T03

Après avoir survécu à l'horreur de l'invasion d'un village par les zombis, les aventuriers poursuivent leur chemin jusqu'au village natal d'Atria. Mais les dangers ne manquent pas et nos héros vont devoir se faire de nouveaux alliés. Senan, Cahira, Orion, Atria et Wilkie seront-ils de taille face au boss de fin ? Troisième et dernier tome pour cette adaptation du célèbre jeu vidéo, dont le principe universel continue de passionner les foules malgré ses graphismes rudimentaires ! Les fans attendaient la conclusion avec impatience !