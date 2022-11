All Saints High. L'intégrale

Seul l'amour peut les sauver... s'il ne les détruit pas avant Bienvenue à All Saints High, lycée d'élite de Californie, où les populaires n'hésitent pas à écraser les plus fragiles. C'est là, derrière le ballet des faux-semblants, que naissent des passions aussi intenses que destructrices. Admirés pour leur physique magnétique, craints pour leur absence complète de compassion, Penn, Knight et Vaughn s'imposent comme les rois du campus, et collectionnent les coeurs brisés comme les ennemis. Qui saura capturer ces séducteurs rebelles, qui inspirent autant de crainte que le désir ? Découvrez les histoires de Daria & Penn, Luna & Knight, Lenora & Vaughn. DIRTY DEVIL BROKEN KNIGHT ANGRY GOD "La plume de L. J. Shen est sombre, percutante, éblouissante, elle nous transporte au coeur de All Saints High et nous invite à découvrir la vie pas si parfaite de ces adolescents aussi mystérieux qu'attachants". Au coeur d'une passion A propos de l'autrice L. J. Shen s'est imposée dès son tout premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult - un succès confirmé dès la parution de Vicious qui s'est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.