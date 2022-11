Skyward Tome 3 : Cytonique

La Supériorité, l'alliance extraterrestre dominant la galaxie et décidée à réduire l'humanité en esclavage, a déclenché la guerre totale tant redoutée. Son hégémonie, elle la doit à une arme ancienne, héritée d'une civilisation antédiluvienne, capable de détruire en un instant des systèmes solaires entiers... Spensa, l'une des plus brillantes pilotes de chasse des Forces de Défense Rebelle, dotée de pouvoirs qu'elle ne maîtrise encore qu'à peine, est la seule en mesure d'arrêter la Supériorité. Après avoir réussi à s'infiltrer sur Astrevise, elle connaît tout de leurs plans, mais il faut désormais agir. Lors d'un face-à-face avec l'une des armes secrètes, Spensa est saisie d'un terrifiant sentiment de familiarité. Pour découvrir qui elle est vraiment, et l'étendue de ses pouvoirs, elle doit tout laisser derrière elle et s'aventurer dans le Nulle-Part, d'où peut reviennent. Elle le sait : le courage, c'est faire face à sa peur. Et sa peur est immense... Avec cette nouvelle série addictive, Brandon Sanderson, l'auteur best-seller aux vingt millions d'exemplaires vendus à travers le monde, s'approprie les codes de la science-fiction et prouve, une fois de plus, la richesse et la puissance de son imaginaire. Les combats aériens de Brandon Sanderson sont magistraux. Booklist. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mélanie Fazi.